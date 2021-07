Stiri pe aceeasi tema

- Noul terminal de sosiri curse externe de la Aeroportul International ”Traian Vuia” din Timisoara a fost dat in folosinta joi. Acesta poate deservi simultan peste 500 de pasageri si are o suprafata de peste 4.000 metri patrati. Investitia este realizata cu fonduri europene, bani de la bugetul de stat…

- Astazi, 29.07.2021, a fost anuntata darea in folosinta la Aeroportul International Timisoara „Traian Vuia” a terminalului Sosiri Exteme destinat pasagerilor. Aeroportul Timisoara si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii au semnat contractul cu nr. 24/18.12.2018, care a facut posibila finantarea…

- Primaria Municipiului Iași va face reparații capitale ale infrastructurii pasajului suprateran Socola. Lucrarile, care sunt estimate la 18 luni, vor include reabilitarea pasajului, creșterea de la patru la cinci a numarului benzilor de circulație (doua benzi de circulație de 3,5 metri lațime pe sensul…

- ORAVITA – Asta din cauza avansatei stari de degradare a cladirii, care va concura, dupa reabilitare, cel putin la aspect si functionalitate, cu celebra librarie Carturesti! Compania Nationala de Investitii a scos recent la licitatie lucrarile de proiectare, executie si dotare a obiectivului, amplasat…

- Au inceput lucrarile la noul terminal de sosiri pe care il va avea Aeroportul International Craiova. In acelasi timp, lucrarile la terminalul de plecari al aeroportului se afla intr-un stadiu avansat. „In aceasta perioada se desfașoara operațiunile de realizare a fundației pentru noul terminal de sosiri…

- Consiliul Județean Brașov a dat marți, ordinul de incepere a lucrarilor pentru cele șapte obiecte de pe Aeroportul Internațional Brașov . Astfel, in perioada urmatoare se vor realiza cladirea energetica, remiza PSI, posturile de control acces, gospodaria de apa, parcarea auto și drumul de acces terminal…

- “Langa școala nr. 1 de pe str. Hațegului, acolo unde am deschis și o gradinița noua, vom construi o creșa cu capacitatea de 105 locuri. Lucrarile vor incepe imediat pentru ca in termen de un an sibienii sa aiba la dispoziție și aceste locuri pentru copii. Valoarea investiției se ridica la 5,58 milioane…

- Un șofer care transporta țigari de contrabanda și-a abandonat mașina pe care o conducea in momentul in care a dat peste polițiștii de frontiera. Aceștia observasera autoturismul pe direcția localitații Sapanța și au procedat la oprirea acestuia. Insa, la vederea patrulei Politiei de Frontiera, soferul…