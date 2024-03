Am intrat în Schengen cu o cursă la Viena. ”Este ușor ironic” Am intrat in Schengen cu o cursa la Viena Prima cursa aeriana dupa ce Romania a intrat in Spatiul Schengen operata fara control de frontiera a fost cursa Austrian Airlines de la Viena, aluzie la faptul ca Austria este tara care se opune admiterii Romaniei in Schengen. ”Primii pasageri care au intrat fara control de frontiera in aceasta seara sunt o parte din pasagerii unei curse Lufthansa de la Frankfurt. Au fost 92 de pasageri. Circa 20 dintre acestia nu au mai trecut prin controlul de frontiera, pentru ca s-a facut ora 0:00. Prima cursa integral operata fara control de frontiera din spatiul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

