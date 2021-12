Aceasta tara, una dintre cele mai grav afectate de pandemie in Europa, a recenzat totodata 137 de decese asociate COVID-19 in ultimele 24 de ore - totalul a ajuns la 147.857 de decese -, precum si 1.171 de spitalizari, un numar ce marcheaza o accelerare a internarilor, in contextul in care acest parametru, monitorizat cu mare atentie, a ramas in mare parte neschimbat in perioada recenta.Fiecare natiune din componenta Marii Britanii beneficiaza de o competenta proprie in ceea ce priveste chestiunile sanitare. Pentru moment, Tara Galilor, Irlanda de Nord si Scotia au anuntat inaspriri ale restrictiilor,…