Ministerul Dezvoltarii anunta, joi, ca a semnat contractul pentru restaurarea Palatului Universitatii din Bucuresti, ministrul Cseke Attila precizand ca este cel mai mare proiect din domeniul cultural si educational pe care il va implementa Ministerul Dezvoltarii.

Muzeul de Istoria Medicinei din capitala Letoniei, Riga, a expus pe fatada cladirii un poster urias cu un portret al presedintelui rus Vladimir Putin stilizat sub forma unui craniu, relateaza dpa.

Invazia rusa a produs infrastructurii din Ucraina daune evaluate la circa 10 miliarde de dolari, a declarat luni ministrul de resort, Oleksander Kubrakov, citat de Reuters.

Federatia internationala de fotbal si-a asigurat deja 95% din veniturile prevazute pentru ciclul 2019-2022, chiar daca cea mai mare competitie prevazuta in acest interval, Cupa Mondiala din Qatar, inca nu s-a disputat, informeaza EFE, potrivit Agerpres.

FC Farul Constanta si-a asigurat prezenta in play-off-ul Ligii I de fotbal, dupa ce a invins-o pe FC Botosani cu scorul de 2-0 (1-0), joi seara, pe teren propriu, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a 29-a, conform Agerpres.

Parintele Paroh Pavel Goreanu a oficiat sambata o slujba de comemorare a eroilor romani cazuți pe frontul de la Isonzo in Primul Razboi Mondial și inhumați in cimitirul Pobrezje din Maribor, Slovenia.

Polonia va refuza sa joace impotriva Rusiei, in semifinala din play-off-ul barajului pentru calificarea la CM 2022 din Qatar de luna viitoare, a declarat presedintele Federatiei polone de fotbal (PZPN), Cezary Kulesza, in contextului conflictului militar ruso-ucrainean, scrie DPA, citat de Agerpres.

Procurorul șef al DNA a anunțat, joi, ca Primaria Sectorului 3 s-a constituit parte civila in dosarul de mare corupție in care Robert Negoița a fost pus sub acuzare pentru fapte de corupție privind prelungirea contractului cu compania Rosal.