Norvegia limitează accesul în porturile sale pentru ambarcaţiunile de pescuit ruseşti ”Monitorizam indeaproape activitatile Rusiei in apele si porturile norvegiene pentru a impiedica Norvegia sa devina o tara de tranzit pentru transportul ilegal de marfuri catre Rusia”, a declarat ministrul norvegian de Externe Anniken Huitfeldt intr-o conferinta de presa. ”Am primit noi informatii, ceea ce inseamna ca trebuie sa intarim posibilitatea ca navele de pescuit rusesti sa faca escale in porturile norvegiene si sa crestem controalele”, a adaugat ea. In practica, barcile de pescuit rusesti vor putea acum sa faca escala doar la Kirkenes si Batsfjord, pe malul Marii Barents, precum si la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Stiri pe aceeasi tema

