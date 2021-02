Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare in municipiul Bacau a scazut sub 3 la mie, deci, teoretic, se pot deschide restaurantele, ne anunța un comunicat al Comitetului Județean pentru Situații de Urgența publicat ieri. In urma reevaluarii situației localitaților prevazute in anexele Hotararii C.J.S.U. Bacau nr. 70 din 10.12.2020,…

- In momentul instituirii conducerii militare, rata de infectare cu Covid-19 din judet depasise 9 la mie. In prezent, aceasta a scazut la 2,44 la mie, iar trendul este descrescator in continuare.

- In cele doua puncte fierbinti din judet, situatia a ramas mai degraba constanta: Valea Lupului inregistreaza 10,19 cazuri fata de 10,36, ieri, iar la Miroslava rata este de 7,12 astazi fata de 7,20. Vezi rata de infectare cu noul coronavirus in fiecare localitate din judetul Iasi In schimb, la Rediu…

- Rata de infectare cu Covid-19 a scazut sub 5 la mia de locuitori, la Timișoara, joi, 10 decembrie, potrivit informațiilor transmise de Prefectura Timiș. La Lugoj, indicele de infectare este intr-o ușoara creștere, iar la Remetea Mare a scazut ușor.

- Municipiile Satu Mare, Bistrița și Gherla ies din carantina Foto: Arhiva/ MApN Municipiul Satu Mare iese din carantina la miezul noptii, dupa doua saptamâni de masuri de prevenire stricte impuse de incidenta ridicata a îmbolnavirilor de COVID-19. Rata de infectare a scazut…

- Continua sa scada rata de infectare cu Covid-19 in cele doua municipii din Timiș. La Lugoj a coborat pana aproape de nivelul de 4 la mia de locuitori. Potrivit Instituției Prefectului, rata de infectare cu SARS-Cov2 este astazi, la Timișoara, de 6,21 la mia de locuitori (ieri era 6,39), iar la Lugoj,…

- Autoritațile au hotarat ca Lugojul sa intre in carantina, incepand de la miezul nopții trecute, deși rata de infectare cu noul coronavirus a scazut in ultimele doua zile in municipiu, de la 7,17 (joi), la 7,05 (vineri) și la 6,85 cazuri la 1.000 de locuitori (astazi). Conform datelor comunicate…

- Candidatul PSD la Camera Deputaților, Alexandra Crivineanu atrage atenția, ca, mai ales in aceste momente, este imperios necesar ca toate formațiunile politice sa adere la un Pact Național pe Sanatate, documentul ce are un singur scop: siguranța accesului la sanatate și imbunatațirea calitații actului…