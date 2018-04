De mai bine de doua saptamani, Banca Naționala a Moldovei a pus in circulație noile monede metalice de 1 și 2 lei. Acestea vor circula in paralel cu bancnotele existente de aceeași valoare nominala. Șeful adjunct al Departamentului operațiuni cu numerarul din cadrul BNM, Corneliu Melnic, susține ca monedele de 5 și respectiv de 10 lei vor fi puse in circulație pana la sfarșitul anului curent.