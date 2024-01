Noile criterii ce trebuie respectate pentru autorizarea înființării unei farmacii Infiintarea unei farmacii comunitare se autorizeaza cu respectarea criteriilor demografic și geografic, potrivit proiectului de ordonanța al Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006, aflat in transparența decizionala. De exemplu, pentru a obține autorizarea de funcționare, intre farmacii trebuie sa existe o distanța de cel puțin 250 de metri, in mediul urban, și de 500 de metri, in mediul rural. Criteriul demografic: in functie de numarul de locuitori, dovedit prin adeverinta eliberata de autoritatea administratiei publice locale, respectiv Serviciul Public Comunitar Local… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

