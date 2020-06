Noile cifre din Spania și Italia: cazurile de coronavirus din ultimele 24 de ore Autoritatile spaniole au anuntat sambata ca totalul contaminarilor cu noul coronavirus a crescut cu 164, in timp ce oficialii italieni au raportat 270 de noi cazuri depistate in ultimele 24 de ore. Citește și: Lovitura de teatru in PSD: Frans Timmermans se va implica in campaniile electorale ale partidului . Ministerul spaniol al Sanatatii a anuntat pentru ultimele 24 de ore un deces provocat de Covid-19 si 164 de noi cazuri depistate. Astfel, totalul contaminarilor a ajuns la 241.310. Mai mult de 150.000 dintre bolnavi au fost declarati vindecati. Bilantul deceselor inregistrate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Autoritațile din Iran au anunțat ca numarul de infectații cu noul coronavirus a depașit 150.000, pe masura ce țara se lupta sa țina sub control numarul in creștere de noi cazuri, relateaza AFP.Guvernul a relaxat in mare parte restricțiile impuse pentru prevenirea raspandirii pandemiei de COVID-19 care…

- Numarul zilnic al contaminarilor cu noul coronavirus in Spania a atins marti cel scazut nivel din ultimele doua luni, a anuntat Ministerul spaniol al Sanatatii, relateaza Reuters.In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 594 de contaminari, iar bilantul a crescut la 228.030 de cazuri de la inceputul…

- Noul coronavirus a ucis in Spania 331 de oameni in ultimele 24 de ore - un bilant zilnic in usoara crestere dupa cel de 288 de morti de duminica, a anuntat luni Ministerul spaniol al Sanatatii, relateaza AFP, conform news.ro.DOCUMENT Romania infectata de COVID-19, pe județe. Suceava are aproape…

- Spania a depasit joi pragul de 22.000 de morti din cauza noului coronavirus, in urma unei cresteri usoare a bilantului zilnic al deceselor a trei a zi consecutiv, a anuntat Ministerul spaniol al Sanatatii, relateaza AFP.In total, 22.157 de oameni au murit din cauza covid-19 in tara, a treia…

- Noul coronavirus a ucis 435 de oameni in ultimele 24 de ore in Spania, unde s-au inregistrat 4.211 de noi contaminari, iar bilantul total a crescut la 21.717 de morti si 208.389 de cazuri, a anuntat miercuri Ministerul spaniol al Sanatatii, relateaza Reuters.Autoritatile anunțasera ieri 430…

- Spania a inregistrat miercuri 523 de morti din cauza covid-19 in 24 de ore, un bilant in scadere dupa cresterea inregistrata marti, a anuntat Ministerul spaniol al Sanatatii, relateaza AFP.In total, 18.579 de oameni au murit din cauza maladiei in tara, a treia cea mai indoliata in lume dupa…

- COVID-19. Bilantul de 197 de persoane este cel mai ridicat bilant zilnic inregistrat la nivel global de la inceputul pandemiei. Numarul total al deceselor din SUA a atins 12.722, apropiindu-se de Italia (17.127) si Spania (13.798). In SUA s-a inregistrat un sfert din cazurile de imbolnavire…

- "Motivul pentru care Germania numara atat de putine decese in raport cu numarul celor infectati poate fi explicat prin faptul ca facem multe teste in laborator", a afirmat in cursul unei conferinte de presa Christian Drosten, seful departamentului de virologie al spitalului Charite din Berlin.…