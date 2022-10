Stiri pe aceeasi tema

- Politic “Instituirea anului 2023 ca Anul Ciprian Porumbescu”, proiect de lege susținut de deputatul PNL de Teleorman, Maria Stoian septembrie 26, 2022 09:02 La inceputul acestei sesiuni parlamentare, mai mulți deputați și senatori au inițiat o propunere legislativa pentru instituirea anului 2023…

- Finlanda a decis sa ia masuri prin care sa limiteze ”in mod semnificativ” intrarea cetatenilor rusi pe teritoriul finlandez, anunta vineri Guvernul finlandez, dupa ce a redus de zece ori volumul vizelor turistice acordate rusilor, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Antreprenorii care au nevoie de bani pot accesa programul IMM Plus Invest. Autoritațile au pus la dispoziția firmelor mici și mijlocii un buget record de 4 miliarde de euro, granturi și garanții pentru credite.

- Antreprenorii care au nevoie de bani pot accesa programul IMM Plus Invest. Autoritațile au pus la dispoziția firmelor mici și mijlocii un buget record de 4 miliarde de euro, granturi și garanții pentru credite.

- Guvernul ia in calcul un program "Rabla pentru becuri", care vizeaza inlocuirea becurilor cu filament cu cele cu LED, atat pentru cetateni, cat si pentru institutii, au declarat surse guvernamentale.

- Guvernul maghiar condus de Viktor Orban a finanțat cu milioane de euro, timp de mai mulți ani, activitatea unei fundații din Miercurea Ciuc, Mens Sana, al carei președinte este Tanczos Barna, relateaza G4Media.Banii pe care ii primește aceasta fundație merg inclusiv catre o academie de hochei care iși…

- Guvernul polonez a reiterat miercuri ca nu va reduce consumul de gaz, in pofida acordului european convenit cu o zi in urma pentru diminuarea consumului de gaze cu 15% pe care Polonia l-a votat favorabil in Consiliul UE, reducere care in prezent este voluntara pentru statele membre, dar

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat cu mandrie ca Romania va aloca 9 milioane de dolari pentru a ajuta compania privata americana NuScale sa iși dezvolte proiectul reactoarelor modulare. Un fel de donație in afara vreunei relații contractuale, bazata pe memorandumuri secrete, fara valoare juridica. Banii…