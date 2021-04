Noi studii științifice despre COVID-19 In ultimele zile au fost publicate noi studii științifice despre efectele coronavirusului. Unul dintre studii arata ca pacienții cu comoții cerebrale și Covid-19 au un risc mai mare de deces. Noi date din Israel, unde oficialii din sanatate au distribuit cu rapiditate vaccinul de la Pfizer și BioNTech, sugereaza ca vaccinarea adulților pare ca-i protejeaza și pe cei nevaccinați din jurul lor, noteaza Hotnews . Analizand rezultatele din 223 de comunitați, cercetatorii au constatat ca odata cu creșterea numarului de adulți vaccinați a scazut rata de infectare in randul celor nevaccinați din aceeași… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea femeilor insarcinate iși pun intrebarea daca se pot vaccina anti-coronavirus. Oamenii de știința au efectuat noi studii care demonstreaza ca gravidele se pot imuniza fara sa puna in pericol sanatatea bebelușului. Bucureștiul va fi carantinat! Ministrul Voiculescu nu are nicio indoiala…

- Directorul general al BioNTech, Ugur Sahin, vine cu o informație extraordinara despre vaccinul Pfizer: Oamenii vaccinați nu raspandesc coronavirusul! Ugur Sahin are vești bune: vaccinul nu numai ca oprește efectele adverse ale Covid-19, dar oamenii care sunt vaccinați nu mai transmit infecția. Directorul…

- Directorul general al BioNTech, Ugur Sahin, creatorul vaccinului Pfizer transmite o informație care anuleaza multe indoieli :Oamenii vaccinați NU raspandesc coronavirusul!, Vaccinul nu numai ca oprește efectele adverse ale Covid-19, dar oamenii care sunt vaccinați nu mai transmit infecția. Directorul…

- Pfizer și BioNTech au anunțat joi ca incep studii clinice ale vaccinului lor anti-COVID pe femei insarcinate, acestea fiind primele astfel de teste ce vor fi derulate.Companiile farmaceutice au in vedere inscrierea a aproximativ 4.000 de femei insarcinate in acest studii, care vor include participanți…

- UE iși dubleaza stocul de vaccinuri Pfizer/ BioNTech dupa ce luni, 8 februarie, a incheiat un nou acord cu compania germano-americana pentru furnizarea a 300.000.000 de doze suplimentare de vaccin anti-COVID-19, a declarat un purtator de cuvant al Comisiei Europene pentru agenția Reuters, informeaza…

- Șefa comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni ca Pfizer și BioNTech vor livra 75 de milioane de doze de vaccin in plus Uniunii Europene, in al doilea trimestru din acest an, informeaza HotNews.ro . Ursula von der Leyen a precizat ca UE colaboreaza cu cele doua companii farmaceutice pentru…

- Pfizer și BioNTech vor livra 75 de milioane de doze de vaccin in plus in al doilea trimestru din acest an. Anunțul a fost facut astazi de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.”Colaboram cu companiile farmaceutice pentru a ne asigura ca europenilor le sunt livrate vaccinuri”, a scris von der…

- La o luna de la debutul campaniei de vaccinare in masa in Israel, rezultatele initiale ale unui studiu releva ca vaccinul reduce in mod semnificativ numarul de noi infectii, relateaza luni DPA potrivit Agerpres. La doar doua saptamani dupa prima doza de vaccin fabricat de companiile farmaceutice…