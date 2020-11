Noi studii arată că imunitatea la Covid durează mai mult de șase luni Un nou studiu care implica analizarea in timp a mai multor compartimente ale memoriei imune: anticorpi, celule B și celule T, printre alte caracteristici ale memoriei imune, sugereaza ca imunitatea la coronavirus dureaza poate dura mai mult de șase luni și chiar ani, relateaza CNN. Publicat recent pe biorxiv.org, studiul a inclus 185 de adulți, […] The post Noi studii arata ca imunitatea la Covid dureaza mai mult de șase luni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

