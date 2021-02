Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in perioada urmatoare doua noi seminarii. Unul este pe tema securitații la incendiu, iar altul despre noutațile legislative in domeniul sanatații publice.

- Programul anual de informare a agenților economici cu privire la noutați legislative pe care Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș il organizeaza de peste 20 de ani debuteaza in 16 februarie, ora 10.00, cu un seminar dedicat legislației muncii, in cadrul caruia se vor discuta modificarle…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in perioada februarie-martie 2021 noi serii de cursuri avizate de Autoritatea Naționala pentru Calificari. Un prim curs, pentru responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, se va desfașura intre 1 februarie și 12 martie, și presupune…

- Direcția de formare și perfecționare profesionala a Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in perioada ianuarie-februarie 2021noi serii de cursuri acreditate de Autoritatea Naționala pentru Calificari. Un prim curs este cel de gestionar depozit, care se va desfașura intre 25 ianuarie…

- Proiectul SIA Vest – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale, derulat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș – beneficiar și lider de proiect – impreuna cu S.C. GAPA S.R.L. și finanțat prin Programul Operațional de Capital Uman 2014-2020, s-a desfașurat timp de 36 de luni, intre 12 ianuarie…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, trage linie la finalul unui an extrem de greu. Deși anul 2020 a fost unul extrem de dificil, CCIAT a organizat doua evenimente de imagine de mare anvergura. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a organizat in data de 4 decembrie cea de-a…

- A devenit o tradiție pentru Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș sa acorde in cadrul Topului Firmelor din județ premii și distincții speciale unor firme care au avut realizari de excepție și anvergura in diferite domenii de activitate. Cu prilejul celei de-a XXVII-a ediții a Galei Excelenței…

- Cele mai de succes firme timișene in cursul anului 2019 au fost stabilite de catre Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in cadrul unei noi ediții a Galei Excelenței in Afaceri – Topul Firmelor din Județul Timiș. Peste 10.000 de afaceri s-au calificat pentru a primi unul dintre trofeele…