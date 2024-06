Israel și Hezbollah: un joc periculos cu focul și riscul de război total In ultimele saptamani, tensiunile dintre Israel și Hezbollah au atins noi cote, insa niciuna dintre parți nu pare dispusa sa declanșeze un conflict de amploare. Intr-o spirala de amenințari și atacuri, atat Israel, cat și Hezbollah joaca un joc periculos, riscand sa declanșeze un razboi devastator care ar putea implica și alte forțe majore, precum […] The post Israel și Hezbollah: un joc periculos cu focul și riscul de razboi total appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dora Constantinovici (www.b1tv.ro) Ministrul israelian de externe, Israel Katz, a declarat ca in curand se va lua o decizie cu privire la un razboi total cu Hezbollah, dupa ce generalii israelieni au anunțat marți seara ca au semnat planurile pentru o ofensiva in Liban. Katz anunța inca un razboi total…

- Israelul a avertizat marți Hezbollah cu privire la perspectiva unui „razboi total”, dupa ce gruparea militanta libaneza a publicat un videoclip de 9 minute care ar fi fost filmat cu o drona și care arata locații militare și civile israeliene in mai multe orașe.

- Israelul a avertizat gruparea pro-iraniana Hezbollah ca risca un "razboi total" cu statul evreu.Aceasta evoluție vine dupa ce Hezbollah a publicat o inregistrare video de noua minute, aparent realizata din...

- Autoritațile de la Marea Neagra au emis un avertisment pentru toți cei care ajung pe litoral. Un fenomen periculos are loc in ultima perioada pe plajele din Romania și nu ar trebui ignorat. Cum se manifesta și cum trebuie evitat. Fenomenul ciudat de la mare „Cliffing” este un fenomen natural care apare…

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a avut o surpriza neplacuta la o intalnire cu alegatorii. Incercand sa atraga cateva voturi in ultimele zile de campanie, el a conștientizat cat de puțin este apreciat. Locuitorii l-au intampinat scandand ”Piedone, Piedone”, evidențiind astfel realizarile administrative…

- Un drog foarte periculos, asociat cu mai multe alerte la nivel european, supranumit „Donkey Kong”, sub forma unor comprimate de culoare portocalie, a fost descoperit și in țara noastra. „Drogul se produce in Olanda sau in Belgia și are o concentrație mare de substanța activa”, spune expertul antidrog…

- Ministrul de externe francez Stephane Sejourne a anuntat ca le va prezenta duminica autoritatilor de la Beirut propuneri menite sa reduca tensiunile intre Israel si organizatia siita libaneza Hezbollah, transmit Reuters si AFP, relateaza Agerpres.

- Ministerul de Externe ii sfatuiește pe cetatenii romani sa evite calatoriile in Israel, Palestina, Liban si Iran, in timp ce romanii aflati in aceste zone sunt indemnati sa manifeste precautie. Vineri seara, Israelul a fost atacat de zeci de rachete Hezbollah. ”In contextul evolutiilor de securitate…