Întregul horoscop este marcat de Solstițiul de vară, mai grăbit anul acesta Ziua de 20 iunie marcheaza, anul acesta, in horoscop, un moment de cotitura: Solstițiul de vara. De obicei, acesta are loc pe 21 iunie, dar anul acesta se va petrece mai devreme, respectiv pe 20 iunie, la ora 23,50. Ziua mai este marcata și de indepartarea lui Mercur de Venus, care se aliniaza acum cu […] The post Intregul horoscop este marcat de Solstițiul de vara, mai grabit anul acesta appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

In plus, cu Jupiter facand cuadratura cu Luna, este posibil sa simtim presiunea de a lua decizii importante sau de a face schimbari in viata noastra.nsa nu va faceti griji, fiecare aspect astral are un scop si o invatatura de oferit. Mercur retrograd ne indeamna sa facem introspectie si sa ne clarificam…

