- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in colaborare cu Agenția Naționala pentru Protecția Mediului Timiș și Garda Naționala de Mediu – Comisariatul Județean Timiș, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, invita agenții economici, in data de 19 iunie 2024, ora 1000, in Sala Nera…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Timiș, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizeaza in data de 13 iunie 2024, ora 10.00, la Centrul Regional de Afaceri all CCIAT din B-dul Eroilor de la Tisa nr. 22, Sala Banat…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in colaborare cu Direcția Regionala Vamala Timișoara, organizeaza la Centrul Regional de Afaceri in data de 28 mai, de la ora 10:00, seminarul de instruire privind modul de aplicare a reglementarilor legislative in vigoare – actualizari in legislația…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a gazduit marți cea de-a cincea intalnire intre reprezentanții deconcentratelor județene și agenții economici. Astazi, prezentarile au fost facute de cei de la Direcția de Sanatate Publica Timiș și de la Direcția Sanitara Veterinara și Pentru Siguranța…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in parteneriat cu Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Timiș și Direcția de Sanatate Publica Timiș, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizeaza un seminar de informare privind siguranța alimentelor și igiena produselor,…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in 18 aprilie, ora 11:00, la Centrul Regional de Afaceri, un nou seminar de informare privind aspecte ale legislației in vigoare in domeniul construcțiilor, in colaborare cu Inspectoratul Județean in Construcții Timiș. Evenimentul se adreseaza…

