Stiri pe aceeasi tema

- Sancțiuni aplicate de polițiștii locali pentru turarea motoarelor pe timp de noapte, in acest weekend, pe Popa Șapca, Oituz și in Piața Consiliul Europei. Și in acest sfarșit de saptamana, cazurile de tulburare a liniștii publice prin turare motoarelor autovehiculelor au fost in atenția polițiștilor…

- Sancțiuni aplicate de polițiștii locali pentru turarea motoarelor pe timp de noapte, in acest weekend, pe Popa Șapca, Oituz și in Piața Consiliul Europei. Și in acest sfarșit de saptamana, cazurile de tulburare a liniștii publice prin turare motoarelor autovehiculelor au fost in atenția polițiștilor…

- Sancțiuni aplicate de polițiștii locali pentru turarea motoarelor pe timp de noapte, in acest weekend, in centrul Timișoarei. Și in acest sfarșit de saptamana, cazurile de tulburare a liniștii publice prin turare motoarelor autovehiculelor au fost in atenția polițiștilor locali, care au depistat trei…

- Sancțiuni in valoare 32.500 de lei in luna august, aplicate de polițiștii locali la șantierele cu nereguli din Timișoara. Polițiștii locali continua monitorizarea locațiilor in care sunt organizate șantiere, cu scopul prevenirii incalcarii normelor privind gestionarea deșeurilor și luarea masurilor…

- Polițiștii locali monitorizareaza constant locațiile in care sunt organizate șantiere, cu scopul prevenirii incalcarii normelor privind gestionarea deșeurilor și luarea masurilor legale acolo unde situația impune acest lucru. Astfel, in luna august polițiștii locali au verificat mai multe locuri in…

- Vineri, 22 iulie, polițiștii sigheteni au efectuat o acțiune pe raza municipiului Sighetu Marmației, in vederea respectarii normelor de deținere și comercializare a unor produse accizabile supuse marcarii, pe teritoriul Romaniei. In cadrul acțiunii au fost verificate 24 de autovehicule și 36 de persoane,…

- Fara costume excentrice, dar dotați cu pancarte cu texte semnificative, cu steaguri in culorile curcubeului, inclusiv unul de mari dimensiuni, participanții la Marșul Pride TM au defilat pe strazile Timișoarei. Au fost sute de participanți, localnicii au fost completați cu cei care le impartașesc ideile…

- Polițiștii din cadrul Serviciul Rutier Covasna, aflați intr-o acțiune pentru verificarea legalitații transportului public de persoane, la data de 25 mai a.c., au oprit pentru control, in localitatea Covasna, un autobuz care efectuat transport public de persoane. In urma verificarilor conducatorul auto…