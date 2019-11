Noi restricții pentru DN2 Euro85 Limita de viteza impusa pe timp de noapte, in localitațile buzoiene traversate de Drumul Național 2 s-ar putea reduce cu 10 kilometri. Astfel, șoferii ar putea calca pedala de accelerație pana cand vitezometrul ar indica cel mult 40 km pe ora. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a cuprins aceasta propunere intr-un plan de acțiuni menit sa reduca zgomotul pe drumurile naționale care au inregistrat un trafic anual mai mare de 3 milioane treceri de autovehicule. Masura care acum se afla in dezbatere publica ar putea aduce schimbari in bine și pentru sutele de buzoieni care… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

