- Se redeschid restaurantele, dar nu in toate județele. La nunți și la botezuri pot participa, in interior, 50 de oameni, conform Hotararii de Guvern adoptate luni. The post Se redeschid restaurantele, dar nu in toate județele. La nunți și la botezuri pot participa, in interior, 50 de oameni appeared…

- Guvernul a adoptat in ședința de luni, 31 august, noile reguli pentru organizarea evenimentelor private. Va crește numarul persoanelor care pot participa la o nunta, un botez sau la un alt eveniment privat. Se vor deschide restaurantele și cafenelele.

- Guvernul Romaniei a adoptat in ședința deluni, 31 august, Hotararea de Guvern pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea masurilor care se aplica…

- Guvernul a adoptat in ședința de luni noi reguli pentru organizarea evenimentelor private. Astfel, crește numarul persoanelor care pot participa la o nunta, un botez sau la alt eveniment privat.

- In volumul I al lucrarii "Dobrogea noua pe caile strabunilor", de V.Stroescu si N.Pantely Stanciu , autorii fac un istoric al provinciei dintre Dunare si mare, plecand inca din antichitatea veche si trecand in revista "situatiunea geografica si impartirea administrativa", credinte, neamuri si obiceiuri,…

- Se schimba NUNTA și BOTEZUL la romani! Ce se va intampla dupa 15 iunie, din cauza PANDEMIEI! Iata noile REGULI Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca, dupa 15 iunie, se vor putea organiza botezuri, nunți și evenimente private, insa in anumite condiții speciale. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat noi masuri de relaxare in Romania, dupa 15 iunie. Chiar daca starea de alerta va fi prelungita, romanii se vor putea bucura de o viața mai apropiata de normalitate, fara prea multe restricții.

- Mall-urile ar putea fi redeschise parțial dupa data de 15 iunie, insa cu anumite condiții stricte. Vor exista sisteme de alarma ce vor anunța paza ca a fost atins numarul maxim admis de vizitatori.