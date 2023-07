Noi reguli de la 1 ianuarie. Bonele și menajerele, plătite cu vouchere Bonele, menajerele sau gradinarii vor putea beneficia de la 1 ianuarie 2024 de tichete de activitați casnice. Tichetul are o valoare nominala de 15 lei, care poate fi ajustata anual. Nu este permis transferul acestuia și nu poate fi folosit pentru cumpararea altor bunuri sau servicii. Utilizarea tichetului este restransa la prestatorul de servicii casnice, […] The post Noi reguli de la 1 ianuarie. Bonele și menajerele, platite cu vouchere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

