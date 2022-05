Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca multi copii considera istoria o materie plictisitoare, o profesoara din Timisoara le aduce notiunile intr-o maniera inedita – spre exemplu, ii invata sa-si scrie numele cu hieroglife sau sa realizeze un papirus.

- Anul 2022 este unul special pentru rugbiul timisorean: se implineste o jumatate de veac de la primul titlu national, obtinut de Universitatea, in 1972, cand devenea prima echipa din afara Bucurestiului ce castiga intrecerea interna, si o suta de ani de la primul meci de rugby din Timisoara.

- Asociația culturala „Oaza” deschide la Timișoara atelierul de film „Istoria cinemaului povestita tinerilor din scaunul regizorului”, avandu-l drept invitat pe regizorul Cristi Puiu, primul eveniment fiind programat in 6 și 7 mai, de la ora 17:00, in sala multifuncționala a consiliului județean. Cristi…

- Intalniri inedite ale elevilor unor școli din Timișoara, cu polițiștii locali. Oamenii legii le-au explicat celor mici ce trebuie sa faca pentru a nu cadea victime bullyingului. Informarile urmeaza sa fie extinse și la parinții copiilor.

- Filarmonica de stat „Banatul” din Timișoara se pregatește pentru o noua premiera naționala: un spectacol de manele, biletele fiind puse deja in vanzare. Pentru concertul lui Jador au fost puse in vanzare biletele, existand trei categorii de locuri, cu 80, 100, respectiv 120 de lei. „Timp de 15 ani,…

- Asociatiile Pelicula Culturala si Marele Ecran organizeaza incepand din 9 martie o serie de proiectii de film inaintea editiei a noua a Festivalului Ceau, Cinema!, care va avea loc in perioada 14-17 iulie la Timisoara. In fiecare luna, pana in iunie, vor avea loc doua proiectii, iar cea de-a noua va…

- Indubitabil, evenimentele care au prilejuit lansarea triplului vinil „LOST TAPES – muzica pierduta și regasita a anilor ‘90“, care s-au desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute la Casa Tineretului din Timișoara au fost o gura de oxigen in scena muzicala din ultima vreme. Pe langa faptul ca traim intr-o…

- Administrația județeana mai face un pas timid spre deschiderea porților de-a dreptul ferecate ale castelului. De 16 ani, oamenii așteptata sa vada dincolo de zidurile Castelului Huniade din Timișoara. Miercuri, 23 februarie, Consiliul Județean a trecut „cel mai important proiect al județului” de faza…