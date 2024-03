Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat miercuri ca in prezent in Romania se opereaza 80% din copiii cu malformatii cardiace, relateaza Agerpres. "Daca in urma cu zece ani 80% din copiii din Romania care aveau malformatii cardiace trebuiau sa caute o solutie in afara tarii, in momentul…

- In anul centenarului sau, Institutul Francez din Romania organizeaza cea de-a 28-a ediție a FESTIVALULUI FILMULUI FRANCEZ ce se va desfașura in perioada 21-31 martie la București și in alte 12 orașe din țara: Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Arad, Brașov, Br

- Pe piața imobiliara se contureaza un paradox interesant: in ciuda amanarilor romanilor de a cumpara locuințe, prețurile continua sa inregistreze o creștere semnificativa. In cazul apartamentelor noi, acest fenomen poate fi parțial justificat prin creșterea TVA-ului. Cu toate acestea, in ceea ce privește…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a lansat un anunt de participare la licitatie pentru un contract de "lucrari de marcaje rutiere executate in strat subtire, necesare drumurilor de interes national autostazi, drumuri expres, drumuri internationale "E", drumuri nationale…

- Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a lansat in circuitul numismatic, incepand cu data de 26 ianuarie, o moneda din argint cu tema Constantin Brancusi – Surse romanesti si perspective universale. Aversul monedei prezinta o parte din cladirea Muzeului National de Arta din Timisoara, inscriptia „ROMANIA”…

- Ce iese atunci cand amesteci iubirea, extazul, dorul și confuzia? O nebunie frumoasa sub forma muzicala! Ana Coman va da intalnire in 12 orașe: București, Sibiu, Cluj, Iași, Bacau, Suceava, Craiova, Timișoara, Constanța, Galați, Brașov și Bistrița. La Suceava va ajunge pe 9 martie 2024 la Art Rock Cafe.…

- Romanii incep sa se orienteze tot mai mult catre joburi care sa vina la pachet cu mai multe avantaje. Potrivit unei platforme de recrutare exista un job la mare cautare in țara noastra. Desi Guvernul a majorat salariul minim, sunt discrepanțe mari intre venituri in functie de zona in care locuim. Conform…