Stiri pe aceeasi tema

- Deputații PSRM, Adela Raileanu și Grigore Novac au depus o sesizare la Curtea Constituționala prin care au solicitat Inaltei Curți sa se expuna pe marginea constituționalitații unor articole din Legea nr.143 pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale.

- PSRM a sesizat Curtea Constituționala in vederea examinarii unor prevederi ale Codului serviciilor media audiovizuale care se propun a fi implementate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Procurorul general al Romaniei, Gabriela Scutea, nu pare sa beneficieze de același raționament juridic din partea instanțelor de judecata in ceea ce privește modul in care trebuie tratate cauzele penale, dupa publicarea Deciziei CCR 358/2022, cu privire l

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata decizia consiliul de Administratie al ARGUS S.A., cu sediul social in Constanta, in sedinta extraordinara convocata si tinuta prin mijloace electronice din data de 20 aprilie 2022. Astfel, a fost ales George Gabriel Visan, administrator al ARGUS S.A.,…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) anunta ca la Capu Midia au avut loc trageri, in premiera, cu sistemul HIMARS din dotarea Armatei Romane, in marja unor exercitii. Potrivit MApN, la Centrul National de Instruire pentru Aparare Antiaeriana "General Ion Bungescu", din Capu Midia, au avut loc in premiera,…

- Comitetul European pentru Protecția Datelor (EDPB) propune un nou ghid pentru calcularea amenzilor aplicabile in cazul incalcarilor prevederilor GDPR, care ar putea conduce la creșterea nivelurilor acestora pe de o parte și la posibilitatea anticiparii scenariului de amenda aplicabil pe de alta parte.…

- “Importanta in acest moment este resursa. Legea este corecta si favorabila nu numai statului roman, ci si Romaniei. (…) Noi mai vrem sa dezvoltam tara asta, sau vrem sa gasim chichite? E o lege corecta, e o lege buna pentru romani si pentru statul roman. Si castigam, avem si resursa si este un pas imens…