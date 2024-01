Stiri pe aceeasi tema

- Principalul suspect in cazul dublei crime din Italia este un roman in varsta de 24 de ani. Ies la iveala noi informații in acest caz. Ce ar fi facut individul inainte sa le ucida pe Maria și Delia.

- Apar informații noi in cazul celor doua romance ucise in aceeași zi in Italia. Un tanar de 23 de ani, și el roman, este suspect și a fost reținut de poliție. Cele doua femei au fost descoperite moarte intr-un orașel din regiunea Sicilia unde locuiau. Una dintre cele doua romance avea corpul carbonizat,…

- Un barbat din Bistrita este cercetat de catre politisti, fiind principalul suspect in cazul, mortii sotiei sale, in varsta de 33 de ani. Politistii care au intervenit au constatat ca si barbatul este ranit.

- Gabriela Salgau este romanca Miss Sanremo Lady din 2022. Ea a fost gasita moarta, in Italia, la 51 de ani. Femeia este originara din Suceava. Romanca era stabilita in Italia si a fost gasita moarta in locuința sa din Portogruaro, un orașel din provincia Veneția. Copiii au gasit-o fara suflare Chiar…

