Noi condiții în programul ”Rabla pentru electrocasnice”. Înscrierile încep peste o săptămână Noua ediție a programului ”Rabla pentru electrocasnice”, din decembrie anul acesta, aduce cu sine modificari pentru participanți. Astfel, au fost modificate clasele energetice la unele articole, pentru ca „erau prea restrictive” și „nu se gaseau produse in acele clase pe piața” „Rabla pentru electrocasnice revine in decembrie. Am schimbat clasa energetica la cateva articole pentru a […] The post Noi condiții in programul ”Rabla pentru electrocasnice”. Inscrierile incep peste o saptamana first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

