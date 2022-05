Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Grecia au anuntat ca renunta la certificatul verde pe durata sezonului estival. Cei care calatoresc in Grecia nu mai trebuie sa prezinte documente care atesta vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala. Potrivit unui informari postate pe grupul Forum Grecia, se modifica conditiile…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anulat, joi, ordinul de luare cu asalt a combinatului Azovstal din Mariupol, unde sunt baricadati 2.000 de militari ucraineni. Putin a declarat drept „succes” acțiunea de eliberare a Mariupolului și iși explica decizia prin dorința de a salva vieti, insa a cerut mentinerea…

- Bulgaria va renunta din 20 martie la obligativitatea prezentarii certificatului verde pentru intrarea in restaurante, centre comerciale si alte locuri publice, pe masura ce infectiile cu coronavirus se reduc, a anunțat prim-ministrul Kiril Petkov, conform Reuters. Tara balcanica de 7 milioane de locuitori…

- Autoritatile din Botosani verifica toate locatiile care ar putea fi transformate in spatii de cazare pentru refugiati, in cazul unui razboi in Ucraina, a declarat, pentru Agerpres, prefectul judetului Botosani, Sorin Cornila. Potrivit acestuia, verificarile, care sunt facute de angajatii Inspectoratului…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca este posibil ca din luna martie sa poata fi sustinute spectacole cu prezenta publicului la 50 la suta din capacitatea salii, iar din aprilie sa se intre in normalitate. Rafila a mentionat ca acest lucru ar putea insemna si renuntarea la certificatul…

- Comisia Europeana a propus extinderea sistemului de certificate Covid in UE cu un an, pana la 30 iunie 2023, pentru a le permite celor care calatoresc sa continue sa foloseasca documentul pentru a intra in statele membre UE. “Virusul COVID-19 continua sa se raspandeasca in toata Europa și in acest stadiu…

- Ministrul israelian al Sanatații a declarat, miercuri, ca certificatul verde va fi scos treptat din restricțiile impuse in pandemie. Israel a vaccinat peste 80% din populație, a fost printre primele țari care a introdus restricții și certificatul verde obligatoriu și are, in ultimele saptamani, o explozie…

- Noi discuții contradictorii pe certificatul verde, in Guvern, intre prim-ministrul liberal Nicolae Ciuca și ministrul PSD al Sanatații, Alexandru Rafila. Demnitarul de la Sanatate vrea ca certificatul verde sa poata fi eliberat, pe teritoriul Romaniei, chiar și fara doza booster, care poate fi ceruta…