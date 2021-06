Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Banatului, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, organizeaza un maraton de evenimente, sambata, 12 Iunie 2021, in curtea și mansarda bastionului Theresia. Maratonul de evenimente inseamna: ”Noaptea Muzeelor 2021” – un eveniment tradițional, organizat in fiecare an de cea mai…

- Muzeul National de Arta al Romaniei anunta participarea la Noaptea Muzeelor 2021 prin deschiderea a trei spatii, care vor putea fi vizitate gratuit, sambata, in intervalul orar 16.00 - 00.00 (ultima intrare fiind la ora 23.00).

- Pe 12 iunie, in intervalul orar 18.00-24.00, intrarea va fi gratuita la Muzeul de Istorie din Suceava, la Cetatea de Scaun și la Muzeul de Științele Naturii, cu ocazia evenimentului cultural „Noaptea Muzeelor”. In aceeași zi, la Muzeul Satului Bucovinean, accesul la vizitare va fi liber intre orele…

- Cea de a 17-a editie a Noptii Muzeelor va avea loc sambata, 12 iunie, la nivel national. Evenimentul propune publicului expozitii, interventii si experimente artistice, proiectii, spectacole, ateliere, concerte sau tururi interactive,

- De Ziua Internaționala a Copiilor cei mici beneficiaza de gratuitate la muzeu. De 1 iunie, copiii au acces gratuit la Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore Antipa” din București. Incepand cu data de 1 iunie 2020, Muzeul Național de Istorie Naturala „Grigore Antipa” iși va relua activitatea cu…

- O expozitie dedicata calatoriilor lui Iosif Iser va fi deschisa la Muzeul National de Arta al Romaniei pe 21 mai, pentru a marca 140 de ani de la nasterea pictorului, potrivit news.ro.Expozitia prezinta o selecție de lucrări ce abordeaza un gen mai puțin cunoscut din creația artistului: peisajul.…

- Incă o poartă de acces in Parcul Dendrariu va fi deschisă din str. Eugen Coca. Aceasta este in prezent amenajata și are menirea sa evite aglomeraţia şi fluxul mare de oameni la poarta centrală.

- Expozitia "Desene dintr-o axa indepartata", semnata de artistul Reszegh Botond, deschide, joi, anul expozitional la Muzeul National de Arta al Romaniei, informeaza News.ro. Expozitia, realizata de Institutul Cultural Maghiar din Bucuresti in parteneriat cu Muzeul National de Arta al Romaniei,…