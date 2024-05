Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul National de Arta al Romaniei nu va participa la Noaptea Muzeelor, dupa anuntul membrilor Sindicatului Muzeului National de Arta al Romaniei de a nu efectua ore suplimentare in afara programului obisnuit de lucru, scrie News.ro.

- Poșta Romana estimeaza ca vineri se va apropia de procentul maxim de livrare al pensiilor, insa vor fi „cazuri excepționale”, in care unii romani nu vor primi pensia inainte de Paște. „Cei aflati in situatia aceasta isi vor putea ridica pensia in cursul saptamanii viitoare de la oficiile postale”, transmite…

- Sindicaliștii din Cultura si Presa CulturMedia au transmis marți, 23 aprilie, ca membrii afiliați nu vor participa pe 18 mai la Noaptea Europeana a Muzeelor, „in semn de protest fata de tergiversarea masurilor promise” de Guvern, este vorba despre drepturile financiare. In aceeași zi, ei vor organiza…

- Preț de o ora, angajații Spitalului Clinic Județean de Urgența Bistrița sunt in greva de avertisment. Aceștia se alatura angajaților din 300 de spitale din țara, care sunt nemulțumiți de majorarile salariale propuse de Guvern, pe care le considera insuficiente. Timp de o ora, in intervalul 12:00-13:00,…

- Cu o imensa bucurie anunț astazi o realizare de excepție pentru comuna noastra: am demarat Programul Național „Masa Sanatoasa” pentru a oferi o masa și un fruct zilnic tuturor copiilor din gradinițe și școlile generale din Luna! Acest program, la care am visat de mult timp, vine ca o completare a proiectului…

- Reprezentantii angajatilor Postei anunța o greva de avertisment, miercuri, timp de doua ore. Ei spun ca, in cazul in care conducerea Postei Romane nu va fi de acord cu incheierea unui contract colectiv de munca si cu revendicarile salariatilor, va fi declarata greva generala in cadrul companiei. Asta…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de marti, 13 februarie 2024, sa mentina rata dobanzii de politica monetara la nivelul de 7% pe an, potrivit unui comunicat, remis R.L. Reprezentanții BNR au reținut ca ”rata anuala a inflației a scazut la 6,61 la suta in decembrie…