- Premierul Florin Citu a afirmat sambata ca personalul din sistemul public trebuie sa fie vaccinat sau testat, argumentand ca in zonele unde angajatii statului intra in contact cu cetatenii trebuie data dovada de responsabilitate. Acesta a spus ca nu doar personalul medical, dar si personalul din invatamant…

- Premierul Florin Citu spune ca toți angajatii din sistemul public care intra in contact cu cetatenii ar trebui sa fie vaccinați sau testați pentru COVID-19. El a adaugat ca va propune in coalitia de guvernare vaccinarea sau testarea aparatului de stat. „Va spun opinia mea personala si discutam dupa…

- Prefectul județului Brașov, Mihai Catalin Vasii, a prezidat astazi o ședința organizatorica privind inceperea activitații comisiilor mixte de verificare a unitaților de invațamant preuniversitar, in vederea deschiderii in bune condiții a anului școlar 2021/2022. Au participat: subprefectul Izabella-Agnes…

- Elevii vor reveni în salile de clasa, începând din 1 septembrie. Anuntul a fost facut de catre Ministrul Sanatații, Ala Nemerenco, dupa ședința Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sanatate Publica. Totodata, Nemerenco a anunțat ca a fost aprobata o noua instrucțiune privind…

- Noul an școlar bate la ușa. Masurile impuse pentru noul an școlar cuprind, din nou, inclusiv varianta cursurilor online. ”Școala online a fost un dezastru. Aceste masuri le ia elevilor dreptul la educație” a declarat Bogdan Ivan. Noul an școlar va incepe pe 13 septembrie. Autoritațile au anunțat ca…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat sambata ca “personalul medical care nu este vaccinat probabil va trebui sa se testeze periodic cu costuri suportate de persoana care se testeaza”. “Urmeaza sa modificam Ordinul pentru infectiile asociate activitatii medicale, asa incat sa facem mai indezirabila…

- Subiectul lipsei de personal ține prim planul de mai bine de 7 ani, de cand au aparut atacurile politice populiste la adresa legislației pensiilor militare. Tot de atunci, toți miniștrii MAI au tot trambițat ca vor veni cu masuri sa incadreze mai mulți polițiști in sistem. Cu toate acestea, in realitate…