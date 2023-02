Niște locuitori din Căușeni se plîng că ulița lor nu a fost reparatră niciodată Locuiesc pe cea mai lunga și cea mai deteriorata stradela din oraș. Cel puțin asta afirma un grup de locuitori din Caușeni care spun ca ultima data ulița pe care locuiesc a fost nivelata in anul 2004, transmite studio-l.online. De atunci și-au construit case, și-au tras apa și alte rețele, dar ulița așa și nu a avut parte de reabilitari. Pe alocuri au nivelat-o singuri, alte ori au adaugat mate Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Localitațile din Argeș cu cele mai mari scaderi, in valori relative, inregistrate in decursul ultimului deceniu sunt: Comuna Popești – scadere de 27%, in prezent are doar 1600 de locuitori. Comuna Ungheni – scadere de 26,3% fața de populația din 2011, in prezent numarand 2349 locuitori. Comuna Raca…

- Rezultatele provizorii ale Recensamantului Populatiei si Locuintelor arata o populatie rezidenta a Romaniei de 19.053.800 persoane, in scadere cu 1,1 milioane locuitori fata de recensamantul precedent (octombrie 2011). Orasul Baile Tusnad si-a mentinut pozitia de cel mai mic oras din Romania- 1.372…

- ​Un roman care are o pensie sub 2.000 de lei in evidențele Casei de pensii figureaza in baza de date a ANAF cu venituri suplimentare anuale de 2 milioane de euro. Aceasta este doar una dintre „minunile ...

- Conform datelor provizorii ale recensmântului 2021 desfurat datorit pandemiei în 2022 judeul Brila pierde 39760 de locuitori. Astfel Brila ajunge în top patru al judeelor care au pierdut cei mai muli locuitori din România.Dac la recensmântul din 1992 judeul avea 392031 d...

- Cinci pompieri de la ISU Dobrogea au intervenit in aceasta dimineata la un accident rutier in judetul Constanta. Militarii iesisera din tura de serviciu de la Detasamentul Special de Pompieri Cernavoda si se indreptau spre casa. Locuiesc in Constanta si fac naveta impreuna. "Opreste Trage pe dreapta,…

- Autoritațile chineze au anunțat ca introduc noi restricții COVID in Shenzhen, un oraș cu 12 milioane de locuitori. Masurile vizeaza restaurantele și alte spații inchise, dar vor fi aplicate și in cazul strainilor care sosesc in oraș.

- In satul Ocnișoara, un sat care mai are in prezent in 17 locuitori, Consiliul Județean Alba vrea sa revitalizeze localitatea printr-un proiect turistic. Insa momentan, totul este la stadiul de idee, o discuție de mai bine de trei ani, un studiu de fezabilitate și o randare a viitoarei construții. Vorbim…