Ninsori în Capitală și în țară - Cum arată prognoza pentru următoarele zile Sambata sunt anuntate ninsori slabe in Capitala, lapovita pe la malul marii, temperaturi de cel mult 5 grade ziua, iar noaptea termometrele vor arata valori sub zero grade.Duminica, ninsorile vor continua in Bucuresti, asa ca firmele de deszapezire s-ar putea sa aiba de lucru, pentru ca se anunța un strat de zapada de 10 cm, iar temperaturile scad si mai mult. Ninsori vor fi de altfel in toata Muntenia si Oltenia, dar si la munte, in Carpatii Meridionali.Luni, vom avea cam aceleasi conditii de ninsoare, dar masa de aer rece devine si mai intensa si vom avea temperaturi negative si ziua prin sudul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

