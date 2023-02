Stiri pe aceeasi tema

- Munca de meteorolog in sudul Californiei ar putea sa para ușoara la prima vedere, avand in vedere ca fiecare zi este insorita și calda in regiune, insa furtuna de zapada care urmeaza sa loveasca in aceste zile orașul Los Angeles i-a naucit pe cei care se ocupa de avertismentele meteo, scrie BBC.

- ​Un barbat tanar a ucis trei persoane, dupa care s-a sinucis, la Yakima, in statul american Washington, anunta politia, al treilea atac armat in decurs de patru zile in Vest, relateaza Reuters si Agerpres. Acest nou atac a avut loc marti, catre ora locala 3.30 in zona si in interiorul unui magazin alimentar…

- In ajunul Sarbatorii Primaverii – Anul Nou chinezesc al iepurelui, in teatrele și stadioanele din SUA au fost difuzate o serie de videoclipuri de promovare, realizate de China Media Group. Incepand din 16 Ianuarie, imagiile de promovare au fost difuzate la New York, Washington, Chicago, Los Angeles,…

- Inundații, alunecari de teren: California s-a confruntat in ultimele saptamani cu ploi torențiale, dar in unele regiuni muntoase ale statului au cazut ninsori istorice. Municipalitatea Mammoth Lakes, in California (SUA) situata la 485 km est de Los Angeles, a inregistrat nu mai puțin de 450 cm de zapada,…

- Ploile torentiale care au cazut in ultimele doua zile pe solul deja saturat de apa au provocat pene extinse de curent, numeroase indundatii, au dezradacinat arbori si au blocat rute importante, iar viiturile au pus in pericol conducatorii auto, informeaza AFP.Our LIVE coverage extends through 1/12c…

- Celebritatile de peste Ocean si-au imbracat casele in haine de sarbatoare. Brazi luxosi, decoratiuni stralucitoare si cadouri scumpe – acestea sunt elementele principale pentru un Craciun a la Hollywood. Paris Hilton (41 de ani) si-a decorat casa din Los Angeles inca de la inceputul lui decembrie. Nu…