Nimeni nu știe ce reprezintă și cum a fost făcut: tehnica laserului prezentă în anul 713 d.Hr? Ishi-no-Hoden reprezinta un monument enigmatic din Japonia, avand forma unei structuri megalitice care amintește de un televizor, cu o inalțime de aproximativ 6 metri și o masa impresionanta de 500 de tone. Aceasta construcție monumentala de piatra da impresia ca leviteaza deasupra unui iaz situat in orașul Takasago, din prefectura Hyogo. Cu o prezența misterioasa și impunatoare, acest monument atrage curiozitatea și fascineaza prin aspectul sau unic și prin misterul care il inconjoara. Ishi-no-Hoden (in traducere „Sala comorilor de piatra”) este unul dintre cele mai mari și mai vechi puzzle-uri… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

