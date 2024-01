Stiri pe aceeasi tema

- O polițista din județul Timiș a fost batuta cu pumnii și picioarele de o tanara in varsta de 22 de ani. Femeia are nevoie acum de ingrijiri medicale in urmatoarele 8 zile. Incidentul a avut loc pe data de 4 octombrie, in jurul orei 19:50. Agentul de poliție a fost chemat sa intervina intr-un caz de…

- Ultrașii lui Marseille au atacat cu pietre autocarul celor de la Lyon, in momentul in care acesta ajungea la Velodrome. Meciul ar trebui sa se joace de la 21:45, dar inca nu e sigur daca va mai avea loc Fabio Grosso, antrenorul lui OL, a fost grav ranit in urma atacului. Cioburile de la geamurile sparte…

- AGRESIV… Instanța Judecatoriei Huși s-a dovedit blanda cu un individ in varsta de 51 de ani, care, pe data de 22 octombrie, pe un teren de sport din Padureni, s-a napustit cu pumnii și picioarele asupra unui copil de numai 14 ani. Se pare ca mai mulți puști s-au luat la cearta, in timpul unui […] Articolul…