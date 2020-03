Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Coronavirus Romania: 82 de persoane infectate cu COVID-19. 23 de cazuri au fost confirmate vineri In Romania au fost confirmate, pana la ora 21.00, 82 de infecții cu coronavirus. Șase dintre pacienți au fost declarați vindecați și au fost ... Coronavirus Romania: 82 de persoane infectate…

- Am vazut in ultimele zile pusee de panica in randul romanilor, speriați de noul coronavirus, numit COVID-19, sub imperiul careia s-a ajuns la golirea rafturilor magazinelor, in accese de spaima. Dar, sa fie clar, coronavirusul nu poate sa ucida mai mult decat ucide spaima! Panica ucide! Trebuie sa…

- Pana astazi, 10 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 25 cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 25 cetațeni care au contactat virusul, 5 sunt declarați vindecați și au fost externați.Citește și: Traian Basescu a ințeles jocul: cine sta in…

- Situatia in Bucuresti a devenit alarmanta dupa ce au fost confirmate doar astazi, 10 martie, opt cazuri noi de imbolnaviri cu coronavirus."Sunt confirmate pozitiv la testul coronavirus COVID 19 un numar de sapte cazuri, din Bucuresti. 3 sunt in legatura cu cazul Gerota, 1 este contact al primului infectat…

- Incepand de astazi, 8 martie 2020, la nivelul județului Alba, se ia masura limitarii adunarilor publice la un numar maxim de 1000 de persoane. Pentru adunarile publice cu un numar mai mic de 1000 de persoane, se va solicita aviz prealabil DSP, pentru fiecare eveniment in parte. Aceasta masura se poate…

- Un al doilea test cu rezultat negativ a fost inregistrat pentru femeia de 38 de ani diagnosticata cu coronavirus si internata la Timisoara. Pacienta s-a vindecat, insa ramane pentru moment internata in spital. Aceeasi situatie este si in cazul barbatului de 47 de ani, dupa ce in 12-a zi rezultatul era…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 31.01.2020 este 19 259, din care 64 de decese. In perioada 27.01.2020 – 31.01.2020 au fost raportate inca 89 de cazuri nou confirmate in 9 judete si in Municipiul Bucuresti.Rujeola (pojarul) este o boala infecțioasa care…