Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul independent Nicusor Dan, sustinut de PNL si USR PLUS, a obtinut 42,76% dintre voturi pentru functia de primar general al Capitalei, iar actualul edil, Gabriela Firea, candidatul PSD - 37,98%, potrivit datelor partiale ale Biroului Electoral Central (BEC) centralizate pana la ora 20,00,…

- Candidatul PNL- USR PLUS la Primaria Capitalei a obtinut 41,82% din voturi la alegerile locale de duminica, in timp ce contracandidata sa de la PSD, primarul in functie Gabriela Firea, are un scor de 37,4%, indica datele provizorii dupa numararea a peste 90% din voturi,

- Candidatul PNL- USR PLUIS la Primaria Capitalei a obtinut 41,82% din voturi la alegerile locale de duminica, in timp ce contracandidata sa de la PSD, primarul in functie Gabriela Firea, are un scor de 37,4%, indica datele partiale dupa numararea a peste 90% din voturi.Pana la aceasta ora au…

- Candidatul PNL-USR PLUS Nicusor Dan a castigat detasat alegerile pentru Primaria Capitalei, o batalie simbolica si care se anunta mult mai stransa cu o zi inainte de vot. El a obtinut 47,8- din voturi, conform rezultatelor exit-poll-ului CURS - Avangarde, dupa prelucrarea datelor centralizate pana la…

- Gabriela Firea susține ca rezultatele exit-poll-urilor "nu înseamna ca avem deja învinși și învingatori": "Tradițional, spre dimineața vom ști rezultatul real al alegerilor". Ea se declara convinsa ca majoritatea bucureștenilor i-au dat un vot de încredere,…

- Candidatul dreptei la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, a obținut 47,2 % din voturi la alegerile ​​locale de duminica, in timp ce actualul primar general, Gabriela Firea, ar avea 39 % din voturi potrivit rezultatelor exit-poll CURS-Avangarde anunțate la ora 21.00 pentru ora 19.00.

- Candidatul PMP la Primaria Capitalei, Traian Basescu, exclude posibilitatea de a se retrage din cursa pentru a facilita victoria lui Nicusor Dan in fata Gabrielei Firea. In acest moment, Nicusor Dan si Gabriela Firea sunt umar la umar, in timp ce Traian Basescu este cotat la 10%.

- ​Ludovic Orban susține ca, potrivit celor mai recente date, Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și USR-PLUS în cursa pentru Primaria Capitalei, are un ușor avans în fața Gabrielei Firea, candidata PSD, și o poate învinge pe aceasta.„​În București, Nicușor Dan…