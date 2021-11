Nicușor Dan și o mimică de AUR Co-președintele AUR George Simion l-a flancat, miercuri, in timpul declarațiilor facute presei, pe primarul general Nicușor Dan, chemat in Parlament sa dea explicații in legatura cu prețul gicagaloriei in Capitala. Mimica lui Simion, deosebit de atent la fiecare cuvant al edilului, este mai puternica decat orice replica care i-ar fi putut fi data lui Nicușor […] The post Nicușor Dan și o mimica de AUR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general Nicușor Dan promite ca va organiza un targ de Craciun in Piața Universitații, in condițiile in care contextul pandemic o va permite. Rata de vaccinare din Capitala este cea mai ridicata din țara. Intrebat cand se va vaccina și el, primarul Capitalei a raspuns ca o va face in scurt timp.…

- Comisia de sanatate din Camera Deputaților a suspendat, luni, dezbaterile pe legea privind introducerea obligativitații certificatului verde la locul de munca, dupa ce ședința a fost intrerupta brusc de reprezentanți ai AUR, conduși de co-președintele formațiunii, George Simion. Deputatii AUR au intrat…

- Gabriela Firea, prim-vicepresedintele PSD, l-a criticat in termeni duri pe primarul general Nicusor Dan, pe care l-a acuzat ca „a omorat și chinuit atația oameni”, in conditiile in care a oprit testarea gratuita extinsa in Capitala. Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea este de parere ca…

- Florin Cițu l-a chemat la Guvern pe Nicușor Dan, pentru problemele legate de furnizarea apei calde și a caldurii in București. Primarul general a anunțat ca vrea sa ii propuna premierului interimar ca Primaria Capitalei sa preia ELCEN, dar pentru a face acest demers, ii trebuie fonduri suplimentare.…

- Copreședintele AUR, George Simion, a declarat, joi, la Parlament, dupa citirea moțiunii depuse de PSD impotriva Guvernului Cițu, ca formațiunea nu va negocia niciodata cu PNL sau cu trimișii lui Cițu prin Parlament: “Noi nu suntem de vanzare, daca Florin Cițu vrea sa discute cu noi, ne gasește in Piața…

- Nicușor Dan are in sfarșit un proiect mare cu care se poate lauda – trenul metropolitan București Ilfov, care poate degreva traficul in multe zone importante din Capitala și zonele limitrofe. “In esenta, simpla constructie a cate unui pasaj, pe unde pare ca e nevoie, nu reprezinta o solutie pe termen…

- Liderul PNL Florin Roman a anunțat ca va depune plangere penala impotriva celor din „coaliția toxica USR-AUR”, ca l-au blocat prin forța, huliganism, injurii și agresiune fizica sa iși exercite „mandatul constituțional”. La randul sau, George Simion de la AUR susține ca și el va depune plangere penala…

- Florin Roman de la PNL, caruia Ludovic Orban i-a delegat atribuțiile de președinte al Camerei deputaților pentru ședința de astazi, i-a luat microfonul Ancai Dragu de la USR PLUS, șefa Senatului, impiedicand-o, astfel, sa ia cuvantul. Spiritele s-au incins cand Florin Roman i-a luat microfonul Ancai…