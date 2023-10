Stiri pe aceeasi tema

- Au gaurit o conducta pe Podul Grant. Echipa de muncitori care lucreaza la reparațiile Podului Grant a gaurit o magistrala de apa, scrie Știri pe surse. Podul Grant se inchide complet din 15 octombrie pana in martie anul viitor, pe sensul dinspre Crangași catre strada Turda, a anunțat directorul Administrației…

- Un roman aflat in stare de ebrietate a avariat ușa unui avion care se pregatea sa zboare de la Zaragoza spre București. Cursa a fost amanata, iar pasagerii au fost evacuați. Zborul Wizz Air, de la Zaragoza spre București, era programat sambata, 30 septembrie, la ora 9:15, insa, din cauza romanului aflat…

- Soferii care nu platesc in Bucuresti tariful de parcare de 5 lei/ora si nici amenda de 200 de lei, in termen de 15 zile, risca sa primeasca amenzi de pana la 2.500 de lei. Un proiect de hotarare in acest sens va fi dezbatut in sedinta de joi a Consiliului General al Capitalei. Proiectul modifica […]…

- Un barbat de 30 de ani ar fi fost batut de agenții de la Secția 17 din București pana a intrat in coma, spun prietenii sai care l-au gasit inconștient. Pe de alta parte, polițiștii susțin ca tanarul era violent, iar in momentul in care l-au gasit avea urme de violența pe corp. Incidentul s-a […] The…

- Vlad Pascu, tanarul drogat care a intrat in plin cu mașina intr-un grup de oameni, in stațiunea 2 Mai, provocand moartea a doi tineri, a fost adus, joi, la DIICOT, alaturi de parinții sai. Tanarul a fost adus la București din arestul Poliției Constanța. „Nu am ce sa spun. Imi pare rau. Chiar imi pare…

- Parinții Robertei, tanara ucisa in tragicul accident de la 2 Mai, au fost chemați miercuri la sediul Brigazii Rutiere din București. Dupa audieri, cei doi au spus ca sunt increzatori ca autoritațile iși vor face treaba. „In sfarșit, ancheta a intrat in linie dreapta”, a afirmat tatal fetei decedate. …

- Premierul Marcel Ciolacu a lansat un atac fara precedent la adresa primarului Capitalei, Nicușor Dan, dupa ce sute de mii de bucureșteni au ramas fara apa calda. „Mi se pare inuman și degradant, asta la 3 ani dupa ce domnul primar a promis revoluția apei calde in București”, a spus Ciolacu. Premierul…

- Parchetul Judecatoriei Sectorului 1 a inregistrat un dosar penal dupa un control al Casei de Asigurari de Sanatate (CASMB) la un centru medical din București. Suspiciunile sunt ca s-ar fi decontat fictiv servicii medicale pentru pacienți decedați, instituționalizați in azile de batrani și angajați ai…