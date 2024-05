Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, dezvaluie conexiunile politice ale lui Nicușor Dan, in special cu gruparile asociate lui Ludovic Orban, USR și PMP. Cristian Popescu Piedone face referire intr-o postare pe Facebook de presa aparent imaculata in jurul lui Nicușor Dan, dar subliniaza conexiunile…

- Apar imagini incredibile cu fostul premier Ludovic Orban, dansand cu foc la o petrecere, pe manele, alaturi de membrii unui clan cunoscut in Capitala. Abia ce a inceput campania electorala, ca au și aparut cateva imagini cu totul neașteptate! In prim-plan, Ludovic Orban, fost premier și ex-candidat…

- “Nicușor Dan va caștiga un nou mandat la Primaria Capitalei”, estimeaza deputatul Ludovic Orban, dupa ce Catalin Cirstoiu s-a retras din competiția pentru funcția de primar general. Ludovic Orban, fost președinte PNL, este acum liderul partidului Forța Dreptei – una dintre formațiunile care susține…

- PSD și PNL sunt in cumpana privind candidatura din partea lor a medicului Catalin Cirstoiu, cu toate ca pana la urma vor merge pe mana acestuia, pentru a evita un moment precum 2016, cand liberalii au schimbat candidații ca pe șosete.Problemele de imagine ale lui Catalin Cirstoiu, lipsa de tracțiunea…

- Un sondaj Insomar efectuat in perioada 29 Martie – 2 Aprilie 2024 vine cu date surprinzatoare in ceea ce privește intențiile de vot ale romanilor. Rezultatele acestui sondaj dezvaluie schimbari semnificative in increderea romanilor fața de liderii politici și in intențiile lor de vot pentru alegerile…

- Actorul și scenaristul Florin Calinescu susține ca lansarea medicului Catalin Cirstoiu in cursa pentru Primaria Generala ar fi fost un gest disperat facut de liderii coaliției pentru ca nu lasa impresia ca nu au nicio soluție. Catalin Cirstoiu dezvaluie ca si-a scris demisia dupa incendiul de la Colectiv…

- Nimeni nu poate lua dreptul de candida al Aliantei Dreapta Unita, acest drept fiind "fundamentul democratiei" a declarat, duminica, presedintele USR, Catalin Drula. Liderul USR a participat, alaturi de presedintele Forta Dreptei, Ludovic Orban, presedintele PMP, Eugen Tomac si primarul Capitalei,…