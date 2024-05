A început Bookfest 2024! La Romexpo au sosit circa un milion de volume și vor fi 300 de lansări A inceput Bookfest 2024, Salonul Internațional de Carte. De astazi și pana pe 2 iunie, Romexpo (Pavilionul B2) va gazdui 300 de lansari de carte și dezbateri, precum și 60 de evenimente dedicate copiilor. Circa 1 milion de volume au ajuns deja la cel mai mare spațiu expozițional și iși așteapta cititorii cu prețuri reduse cu pana la 80% fața de cele din librarii. Cristian Tudor Popescu, Gabriel Liiceanu, Radu Paraschivescu, Tatiana Niculescu, dar și Viorel Ilișoi vin cu noi titluri. Cele 200 de standuri ale expozanților din intreaga țara, dar și din Republica Moldova, sunt gazduite de ediția din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

