- Primarul genereal Nicușor Dan a anunțat ca a semnat regulamentul aferent apelului de proiecte „Civitas 2.0. – Sport Școlar”, prin care unitațile de invațamant din Bucuești pot obține fonduri de pana la 20.000 de lei pentru activitați sportive in școli, in afara orelor de curs, pentruu elevii din clasele…

- Omul de afaceri Costica Constanda a blocat, miercuri, conturile Primariei Capitalei, de la care are de recuperat suma totala de 120 de milioane de euro. Primarul general Nicusor Dan afirma ca intentia municipalitatii este de a plati in transe acesti bani, subliniind ca blocarea conturilor „nu ajuta…

- Conturile Primariei Capitalei sunt blocate, marți, de omul de afaceri Costica Constanda pentru o datorie de circa 120 milioane de euro. Pana la rezolvarea situației, Primaria Capitalei nu mai poate face plați pentru investiții, ci doar pentru cheltuieli de funcționare. Primarul general, Nicușor Dan,…

- Primaria Capitalei nu mai poate face plați pentru investiții, ci doar pentru cheltuieli de funcționare, dupa ce conturile au fost blocate, marți, de catre omul de afaceri Costica Constanda pentru o datorie de circa 120 milioane de euro. Nicușor Dan, primarul general, a precizat ca este blocata doar…

- Rascoala in toata regula in localitatea Suciu de Sus din Maramureș, unde crescatorii de bivoli sunt nemulțumiți, deoarece pașunea comunala a fost scoasa la licitație. Satenii il acuza pe primar ca licitația ar fi fost aranjata pentru un apropiat al unui deputat PSD din Seini. Toata povestea a devenit…

- Dublarea prețului la gigacalorie este o lovitura pentru bucureștenii care toata iarna au avut caldura cu porția și care, cu siguranța, vor avea in continuare, intrucat modernizarea infrastructurii dureaza ani și ani. Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, miercuri, cresterea tarifului…

- Primarul orașului Nikolaev a transmis un mesaj de recunoștința comunitații brașovene, care a trimis in Ucraina doua camioane pline cu alimente și alte produse necesare refugiaților. Orașul Nikolaev a fost grav afectat de bombardamentele rusești in ultimele zile și se afla sub asediu. Edilul ucrainean…

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a anuntat, miercuri, pe Facebook ca hotararea prin care ALPAB, administratie a municipalitatii bucurestene, trebuie sa primeasca 1 milion de lei de la FCSB pentru utilizarea Arenei Nationale a ramas definitiva si va fi executata de ALPAB. In vara lui 2017, Gigi…