- ”Cert e ca o sa fie alegeri intr-un tur, nu stiu daca or sa fie in septembrie, dar polarizeza, ai un partid mare care a avut mereu 30-35%, ai un primar in functie care are peste 30%. Si atunci lupta se polarizeaza (..). Asta e frumusetea votului in doua tururi, intr-un tur, oamenii voteaza pragmatic.…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat ca in acest moment PNL nu il sprijina pentru alegerile viitoare, dar a precizat ca inca nu suntem in campanie electorala si liberalii nici nu au anuntat oficial un candidat, conform News.ro. Nicusor Dan a fost intrebat joi, la B1 TV, daca are sustinerea…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anunțat la emisiunea Jurnalul de Seara, de la Digi24, ca se afla in discuții „cu toate partidele de dreapta” pentru o eventuala sustinere pentru un nou mandat. „Daca exista un candidat unic al Dreptei candidatul de dreapta are prima sansa. Daca sunt mai…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, susține ca fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea (candidatul oficial al PSD), este marele favorit la alegerile locale. Nicușor Dan arata ca, in contextul in care dreapta va avea mai mulți candidați, atunci PSD va caștiga fara mari probleme.”Noi avem mereu aceeași…

- Institutul pentru Economie din Germania a publicat o analiza referitoare la salariile muncitorilor straini din aceasta țara, in comparație cu veniturile lucratorilor germani. Astfel, se constata un decalaj serios intre salariul mediu incasat de un german și cel incasat de un muncitor de alta naționalitate.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat vineri seara ca principalul sau contracandidat la alegerile locale din 2024 va fi cu siguranta de la PSD, indiferent cine va fi acea persoana, deoarece aceasta formatiune politica are „un electorat stabil”. El a sustinut, intr-o emisiune la Digi…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a afirmat ca vrea sa candideze ca independent pentru cel de-al doilea mandat, la alegerile locale din anul 2024. Nicușor Dan a respins ideea sa fie candidatul PNL la aceste alegeri dar a precizat ca și-ar dori sa fie susținut de “partidele de dreapta”. “Altfel…