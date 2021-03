Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat ca isi doreste inca un mandat la PMB si nu se pune problema sa candideze in 2024 la prezidentiale, mentionand, in legatura cu o posibila intrare in PNL, ca pentru moment preocuparile sale sunt strict pe problemele administrative.



"PNL este partenerul meu, eu sunt primar al Bucurestiului, PNL, impreuna cu USR-PLUS, face majoritatea in Consiliul General, asa cum USR-PLUS este partenerul meu in administrarea Bucurestiului, aceasta este situatia de fapt. In momentul acesta nu ma gandesc decat cum sa rezolvam problemele Bucurestiului.…