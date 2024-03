Nicusor Dan a spus duminica seara, in exclusivitate la Digi24, ca in Consiliul General „a fost o plictiseala totala” pana acum, pentru ca cele trei partide, USR, PMP si PNL i-au sustinut proiectele. El s-a declarat increzator ca in cazul unui al doilea mandat va negocia pentru formarea unei noi majoritati in Consiliul General al Capitalei care sa il sustina pentru guvernarea locala. In ceea ce privește relația cu Guvernul, primarul general al Capitalei a spus ca „nu are cum sa fie mai rau decat in acest mandat”.