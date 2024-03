Stiri pe aceeasi tema

- Dupa disputa privind palmierii din luna mai a anului trecut, primarul Sectorului 3, Robert Negoița, și primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, sunt din nou in „razboi”. De aceasta data, Negoița este revoltat ca Nicușor Dan incearca sa blocheze lucrarile pentru extinderea unei benzi de circulație

- Cearta in plina strada intre primarul Sectorului 3 și polițiștii locali, trimiși de Nicușor Dan sa blocheze șantierul pentru extinderea unei benzi de circulație. Robert Negoița il acuza pe primarul general ca i-a trimis poliția pe cap și nu il lasa sa lucreze. De cealalta parte, Nicușor Dan spune la…

- Tonul a fost dat de primarul de sector, Robert Negoița."Primaria Generala nu face nimic in acest sens. Nu are proiecte de fluidizare a traficului. Avem niște inși trimiși de primarul general, poliția de la municipiul București, (....) intra peste oameni in șantier, sa le ia lopețile din mana! (...)…

- Sondajele sunt o „poza de moment”, transmite liderul PNL București, Sebastian Burduja, dupa ce sondajul comandat de Nicușor Dan, care il da caștigator pe Cristian Popescu Piedone la Primaria Capitalei. Context: Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a comandat un sondaj realizat de catre cei de la Verifield,…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a comandat un sondaj realizat de catre cei de la Verifield, pentru a vedea cum sta in cursa pentru al doilea mandat de primar general. Surpriza mare este ca in acest sondaj, favoritul pentru Primaria Capitalei este Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5. Conform…

- Cristian Popescu Piedone se pare ca este hotarat sa se inscrie in cursa pentru fotoliul Capitalei. In acest sens, edilul a purtat o discuție cu Marcel Ciolacu și cu alți lideri PSD. Cristian Popescu Piedone a mers in biroul președintelui Camerei Deputaților. Cel mai probabil, edilul poarta discuții…

- Primarul a declarat ca exista o "problema de practica" la nivelul notarilor, adaugand ca suma pentru exproprieri ar trebui sa fie proportionala cu suprafata construibila a unui teren. Pentru exemplificare, el a atras atentia ca, potrivit regulamentului de urbanism, in cazul unui teren construibil,…

- Schimb aprins de replici intre primarul Sectorului 3, Robert Negoița, și primarul Capitalei, Nicușor Dan, pe tema proiectelor de fluidizare a traficului in Sectorul 3 al Bucureștiului. In cadrul emisiunii Saptamana Primarilor de la Digi 24, primarul Robert Negoița l-a intrebat pe Nicușor Dan de ce nu…