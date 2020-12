Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general Nicusor Dan a afirmat, dupa intalnirea de sambata cu presedintele Klaus Iohannis la Cotroceni, ca discutiile au vizat necesitatea unei colaborari interinstitutionale privind absorbtia pentru Capitala a unei sume importante din totalul de 80 miliarde euro pusi de UE la dispozitia…

- Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a scris pe Facebook un mesaj in urma intalnirii pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis. Edilul a scris ca intalnirea pe care a avut-o cu șeful statului a fost axata pe soluțiile pentru problemele Bucureștuiului. „Am vorbit despre faptul ca Bucureștiul…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit, sambata, la Palatul Cotroceni cu primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan. La finalul intrevederii, șeful statului a declarat ca edilul i-a prezentat problemele pe care le are Capitala. „Tocmai am incheiat o intalnire pe care am avut-o cu domnul Nicusor…

- La mai bine de o luna de la alegerile locale, Primaria Municipiului Bucuresti nu are inca viceprimari. Procesul de votarea a viceprimarilor ar fi boicotat de PNL. Ziare.com va prezinta o analiza referitoare la felul in care s-au desfasurat etapele investirii alesilor locali votati pentru Primaria Capitalei.…

- Primarul in functie al Capitalei, Gabriela Firea, a postat pe Facebook o fotografie cu ea in biroul de la Primarie si un scurt text, in limba engleza, in care afirma ca inca munceste si ca este "ca otelul". "Sunt inca aici", scrie Firea, adaugand: "Si imi place".

- Intr-o postare pe pagina de facebook, Nicușor Dan a anunțat ca a fost testat negativ și nu este obligat sa intra in izolare. Totuși, noul primar al Capitalei a precizat ca pentru a-i proteja pe cei din jurul sau, va prefera sa ramana o perioada izolat, pana va putea repeta din nou testul. "Rezultatul…

- Primaria Capitalei avea in cont 10,8 milioane de lei la 30 septembrie 2020, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu. „La intalnirea cu premierul Ludovic Orban si primarul ales (al Capitalei, n.red.) Nicusor Dan am prezentat si cati bani are PMB la 30 septembrie in cont. Sunteti pregatiti? 10,8…