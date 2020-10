Nicușor Dan, detalii despre carantinarea unui cartier sau a unor străzi din București Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a precizat, la Digi24, ca in cateva zile va fi implementat un sistem informatic care va ajuta autoritațile sa cunoasca distribuția geografica a cazurilor de coronavirus in interiorul municipiului și sa evalueze posibilitatea carantinarii unui cartier sau a unor strazi. “In privința Bucureștiului, la acest moment, in ansamblul lui, cred ca nu se impune carantinarea.Insa, exista un sistem informatic pe care ministerul, cu STS, il implementeaza. A inceput deja implementarea, va fi gata in cateva zile. In baza acestui sistem vom avea distribuția geografica… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

