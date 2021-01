Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca este de parere ca procesul de vaccinare impotriva COVID-19 trebuie sa fie facut uniform la nivel national, mai ales ca sunt localitati mai bogate care isi permit sa amenajeze spatii, dar sunt si localitati mai sarace care nu isi permit acest lucru.

- De asemenea, la nivelul judetului Tulcea, pana azi, 19.01.2021 au fost inregistrate 5342 cazuri de vindecare. In cursul zilei de 17.01.2021 a demarat si la Tulcea a doua etapa a campaniei de vaccinare cu beneficiari din centrele DGASPDC Tulcea. Potrivit informatiilor centralizate de catre DSP Tulcea…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca municipalitatea a pregatit atatea centre de vaccinare cate au fost solicitate, precizand ca este o operatiune care se coordoneaza de la nivel national si orice s-ar solicita Primaria poate organiza in 10-15 zile. Nicusor Dan a fost intrebat, luni,…

- Ministerul Sanatatii precizeaza ca vaccinurile impotriva COVID disponibile in Romania, de la Pfizer si Moderna, permit donarea de sange imediat dupa vaccinare, fara o perioada de asteptare.

- Etapa a II a din campania de vaccinare anti COVID 19 debuteaza astazi, in toata tara, inclusiv in judetul Constanta. Autoritatile locale anuntau 18 centre de vaccinare in urma cu cateva zile. Iata ca astazi, 15 ianuarie, conform autoritatilor, doar cinci locatii vor fi active, insumand un total de 8…

- In trei spitale din București și parțial in Circul Metropolitan vor fi 30 de centre de vaccinare, a anunțat, joi, primarul Capitalei, Nicușor Dan. De asemenea, edilul a anunțat ca a inchis spitalul modular de la Pipera. Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat, intr-o conferința de presa,…

- Aproximativ 28 milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19 au fost administrate in 46 de tari ale lumii, in 36 de zile, insa campaniile de imunizare sunt facute in principal de țarile bogate, a declarat miercuri directorul pentru urgente sanitare din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Michael…

