- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca, in ultimii ani, banii Primariei au fost cheltuiti pe targuri si concerte si nu pe proiecte importante de care Bucurestiul are nevoie. El a adaugat ca nu a gasit, cand a devenit primar, un portofoliu de proiecte deja incepute, astfel ca se…

- "O sa avem un buget cu venituri de cam 4,5 miliarde de lei, asa cum au fost veniturile din ultimii ani, cu o mica crestere progresiva, 4 miliarde 4,1 – 4,2. Important este, pentru credibilitatea noastra ca institutie, sa avem un buget realist, in sensul ca, daca stim ca vom incasa 4,5 miliarde, sa punem…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat ca a gasit la Primarie datorii curente de 3 miliarde de lei, ceea ce reprezinta trei sferturi din bugetul institutiei pe un an. "Conturile noastre sunt inca blocate pentru investitii", a adaugat Dan. El a spus ca situatia s-ar putea rezolva prin…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea , reacționeaza la anunțul actualului primar, Nicușor Dan, cel care a anunțat ca va lasa fara obiect de activitate companiile municipale. Firea considera ca acestea vor ajunge pe mana ”capușelor de dreapta”, care vor suge din bugetul Primariei Capitalei. ”Plicușor…

- Situația financiara a Primariei Capitalei este una extrem de dificila: datoriile curente directe sau prin instituțiile din subordine se ridica la 3 miliarde de lei, in vreme ce in conturi sunt doar 4 milioane. In aceste condiții a fost in pericol pana și plata salariilor. Cu toate acestea, Nicușor Dan…