- Nicușor Dan a prezentat, duminica, un sondaj pe care l-a comandat și platit el, care indica faptul ca in opțiunea alegatorilor este mai sus ca procente, in postura de candidat independent susținut de Alianța USR-PLUS, comparativ cu Vlad Voiculescu, propus de PLUS, transmite Mediafax.

- Vlad Voiculescu si Nicusor Dan, cei doi candidati propusi de PLUS si USR pentru Primaria Capitalei, sunt la egalitate in preferintele bucurestenilor si oricare dintre ei ar castiga alegerile, daca acestea ar fi intr-un singur tur, cu 35%, respectiv 36%, comparativ cu Gabriela Firea, care ar obtine 28%.…

- Vlad Voiculescu, candidatul PLUS pentru Primaria Capitalei, se afla cu 7 procente peste Gabriela Firea in preferințele bucureștenilor, potrivit unui sondaj prezentat marți de PLUS. Astfel, conform sursei citate, Alianța USR PLUS conduce in topul preferințelor bucureștenilor, potrivit acestui sondaj…

